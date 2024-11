Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verdacht des Betruges und Inverkehrbringens von Falschgeld - zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Zwei Männer stehen im Verdacht am Sonntag, 17.11.2024, in Steinen einen Gebrauchtwagen gekauft und den Kaufpreis mit Falschgeld bezahlt zu haben. Die Männer suchten einen Händler auf und bekundeten wohl Interesse an einen Gebrauchtwagen. Man habe sich zu dem Kauf des Gebrauchtwagens entschieden und dem Händler einen vierstelligen Bargeldbetrag übergeben. Bei der Einzahlung des Bargeldes an einem Automaten einer Bank wurde dies als Falschgeld erkannt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten noch am Sonntag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurden gegen die beiden mazedonischen Staatsangehörigen im Alter von 40 und 36 Jahren durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Die beiden Tatverdächtigen kamen in der Folge in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell