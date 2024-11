Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit Beteiligung von Rettungsdienstfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2024, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Weiler Straße / Einmündung Küpferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und dem Rettungsdienstfahrzeug des Notarztes. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Weiler Straße in Richtung Wiesentalstraße. Der 60-jährige Fahrer des Notarztfahrzeuges befuhr unter Verwendung von Sonder- und Wegerechte die Küpferstraße und wollte in die Weiler Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt soll ein unbekanntes Fahrzeug von der Weiler Straße in die Küpferstraße eingebogen sein. Möglicherweise kann der Fahrer dieses Fahrzeuges Angaben zum Unfallhergang machen. Dieser möge sich bitte bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, melden. Ebenso Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

