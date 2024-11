Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw kollidiert auf Autobahn mit fahrbarer Absperrtafel

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2024, gegen 12.20 Uhr, kollidierte auf der Autobahn A 5 eine Pkw-Fahrerin mit einem Anhänger einer fahrbaren Absperrtafel. Die 21-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Autobahn A 5 in südliche Richtung, als sie zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen aus hier nicht bekannten Gründen gegen eine fahrbare Absperrtafel fuhr. Die auf einem Anhänger angebrachte Absperrtafel stand auf dem linken Fahrstreifen, da dieser gesperrt wurde. Die 21-Jährige sei nicht verletzt worden. An ihrem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an dem Anhänger der Absperrtafel und dem Zugfahrzeug des Anhängers sind hier noch nicht bekannt. Neben der Autobahnmeisterei und der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

