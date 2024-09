Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldkassette entwendet

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag (07.09.2024) wurde der Greizer Polizei ein Einbruch in den Wertstoffhof in Greiz Dölau mitgeteilt. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Verwaltungsgebäude der Firma und entwendeten in der Folge eine Geldkassette. In der Kasse enthalten war ein oberer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizeiinspektion Greiz hat Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter 03661/621-0, Bezugsnummer 0234007/2024. <CK>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell