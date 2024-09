LPI-G: Fünf Verkehrskontrollen mit Folgen

Gera (ots) - Am Freitag, den 06.09.2024 löste ein alkoholisierter 36-jähriger Mann im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 16:55 Uhr insgesamt 3 Einsätze der Polizei in der Berliner Straße in Gera aus. Aufgrund der starken Alkoholisierung hatte sich dieser aus seiner Wohnung ausgeschlossen. In der Folge trat er die Wohnungstür der Nachbarin ein und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung. Der Mann wurde durch die ...

