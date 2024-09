Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff auf Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Gera

Gera (ots)

Am Freitag, den 06.09.2024 löste ein alkoholisierter 36-jähriger Mann im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 16:55 Uhr insgesamt 3 Einsätze der Polizei in der Berliner Straße in Gera aus. Aufgrund der starken Alkoholisierung hatte sich dieser aus seiner Wohnung ausgeschlossen. In der Folge trat er die Wohnungstür der Nachbarin ein und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung. Der Mann wurde durch die Polizeibeamten der Wohnung verwiesen, zudem wurde diesem ein Schlüsseldienst für seine Wohnung vermittelt. Trotz dessen versuchte er zwei weitere Male in die Wohnung der Nachbarin einzudringen. Folglich wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Im Gewahrsamstrakt des Inspektionsdienstes begann dieser unvermittelt nach den Polizeibeamten zu treten. Hierbei traf er einen der Beamten zwei mal am Kopf. Zudem würgte er den Beamten am Hals. Durch das Einschreiten weiterer Polizeibeamter konnte der Mann unter Kontrolle gebracht und der Zelle zugeführt werden. Der betroffene Beamte musste in der Folge im SRH Klinikum Gera behandelt werden, verblieb jedoch leicht verletzt. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

