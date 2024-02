Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertiges Fahrzeug doppelt gestohlen

Euskirchen (ots)

Gleich zweimal in einer Nacht wurde ein hochwertiges Fahrzeug in Euskirchen entwendet. In der Freitagnacht gegen 01.30 Uhr konnte aufgrund eines nicht deaktivierten Zweitschlüssels im Fahrzeug erstmalig auf der Wilhelmstraße ein Pkw mit einem fast sechsstelligen Fahrzeugwert durch einen unbekannten Täter gestohlen werden. Mit Hilfe einer Ortungssoftware wurde das Fahrzeug dann in Brühl wieder aufgefunden und nach der Spurensicherung dem Besitzer übergeben. Dieser parkte es an derselben Örtlichkeit, an der es dann gegen 05.25 Uhr erneut und endgültig entwendet wurde. Zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls von Kraftwagen wurden erstattet.

