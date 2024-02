Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallflucht endet für mehrere Beteiligte im Gewahrsam

Euskirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldet in der Freitagnacht (10.02.204) gegen 00.25 Uhr eine lauten Knall in Kuchenheim und vermutete ein Unfallgeschehen. Dies konnte auch durch die eingesetzten Polizeibeamten so bestätig werden, ein Fahrzeug ist mit einer Laterne kollidiert. Der Zeuge konnte auch das geflüchtete Fahrzeug beobachten und dieses wurde durch die Polizeibeamten im Bereich Euskirchen geparkt angetroffen. 5 Männer (15, 16, 18, 28 und 40 Jahre alt) im Umfeld und stark alkoholisiert konnten diesem Pkw zugeordnet werden. Da diese sich nicht nur unkooperativ verhielten, sondern auch Widerstand gegen die Polizisten leisteten wurden alle in Gewahrsam genommen. Die beiden Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und ein Mann verbrachte die Nacht bis zu Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle. Es wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren wegen Unfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell