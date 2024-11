Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Müllhbeim-Niederweiler (ots)

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 21:55 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße "Weilermatt" in Niederweiler und beschädigten ihn hierbei erheblich.

Zeugen konnten zwei männliche, dunkel gekleidete Personen, ca. 20-25 Jahre alt, dabei beobachten, wie sie zu Fuß und mit einem E-Scooter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Über die genaue Schadenshöhe und die Höhe des Diebstahlschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Müllheim (Telefon 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Personen geben können.

