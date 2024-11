Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Sachbeschädigung an Wohncontainern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstagabend, 16.11.24, 18 Uhr bis Montagmorgen, 18.11.24, 8 Uhr kam es auf einer Baustelle im Bereich der Lange Straße in Waldkirch zu einer Sachbeschädigung an Wohncontainern, die dort gerade erstellt werden.

Diese Container sind derzeit unbewohnt. Unbekannte beschädigten mehre Fensterscheiben und verursachten dadurch Sachschaden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681 4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell