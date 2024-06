POL-PDWIL: Unbekannte beschädigen Wein-Verkaufsautomat in Lösnich

Bernkastel-Kues (ots) - Am Mittwoch, den 05.06.2024, kam es in den Abendstunden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 20:00 Uhr kam ein PKW auf einem Wirtschaftsweg zwischen Klausen und Neumagen-Dhron, in Höhe des AMM Asphalt-Mischwerks am Fuchsberg, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine ...

mehr