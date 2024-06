POL-PDWIL: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden an der Mosel

Orenhofen (ots) - Im Verlaufe des Dienstags, 04.06.2024, kam es in Orenhofen zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Praxisräumlichkeit in der Straße "Im Urbigt". Unter anderem wurde eine blaue Geldkassette und eine höhere Bargeldsumme entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (Tel. 06561 ...

