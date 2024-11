Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall in Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am 20.11.2024, gegen 17:55 Uhr, kam es im Kreisverkehr B3/Bahnhofstraße in Müllheim zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines im Kreisverkehr fahrenden Audi musste auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter diesem Fahrzeug fahrender PKW wollte den Kreisverkehr in die Bahnhofstraße verlassen und kollidierte hierbei mit dem rechten Fahrzeugheck des Audi. Anschließend verließ dieser PKW ohne Anzuhalten die Unfallstelle. Zum verursachenden Fahrzeug konnte die Geschädigte aufgrund der Dunkelheit keinerlei Angaben machen.

Die Polizei sucht Zeugen oder Personen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Das Fahrzeug des Verursachers müsste an der linken Fahrzeugfront nicht unerheblich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/1788-0 zu melden.

