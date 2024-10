LPI-J: Schlägerei am Abend

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde in der Bad Berkaer Wielandstraße ein Wohnmobil entwendet. Das Fahrzeug war hier am Straßenrand abgeparkt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahen blieben bisher erfolglos. Das Wohnmobil der Marke Fiat hat die Farbe Grau und eine Solaranlage auf dem Dach. Der Gesamtwert liegt in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht Wahrnehmungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen ...

mehr