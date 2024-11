Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Eiscafé

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 17.11.2024, 19.00 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 08.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft in ein Eiscafé in der Karl-Fürstenberg-Straße einzubrechen. Das Eiscafé ist aktuell mit einem Baugerüst eingerüstet. Die unbekannte Täterschaft begab sich auf das Baugerüst und versuchte ein Fenster des Cafés aufzuhebeln. Dies gelang der unbekannten Täterschaft offensichtlich nicht. Die Täterschaft gelangte nicht in die Räumlichkeiten des Cafés. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

