Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auf falscher Fahrspur eingeordnet - Frontalkollision zweier Pkw - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 12.35 Uhr, kam es an der Einmündung der Landstraße 163 A und der Kreisstraße 6570 zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Weisweil kommend und wollte an der Einmündung zur Landstraße auf diese abbiegen. Nach Sachlage ordnete sich der 84-Jährige dabei auf der falschen Fahrspur (Gegenfahrbahn) ein. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße von Riedern kommend und bog an der Einmündung nach rechts auf die Kreisstraße ab. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Frontalkollision mit dem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden 84-jährigen Pkw-Fahrer. Der 84-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den wohl nur leicht verletzten 84-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 60-jährige Pkw-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell