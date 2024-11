Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Hochwertiges E-Bike aus Garage entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 18./19.11.2024, wurde aus einer unverschlossenen Garage in der Uhlandstraße ein hochwertiges schwarzes E-Bike der Marke Cresta entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von rund 4400 Euro. Am Fahrrad war eine Lenkertasche der Marke Vaude in Moosgrün und eine Gepäckträgertasche, ebenfalls von der Marke Vaude in Grau. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Uhlandstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell