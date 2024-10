Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Motorrollers - Rollerfahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.10.24, gegen 20:20 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich Eichenweg und Bergstraße in Albbruck zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer gekommen. Der mutmaßlich ohne Fahrerlaubnis fahrende Rollerfahrer und Mitfahrer werden dabei verletzt. Ein 25jähriger Pkw-Lenker stieß im Kreuzungsbereich mit dem von rechts bevorrechtigen Rollerfahrer zusammen. Der 15jährige Rollerfahrer und sein 14jähriger Mitfahrer kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Roller unbeleuchtet unterwegs gewesen sein könnte. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Weiterhin hatte er ein anderes Kennzeichen an den Roller angebracht und war somit ohne Versicherungsschutz unterwegs. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 2500 Euro belaufen.

