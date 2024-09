Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Verkehrsunfallfluchten

Northeim (ots)

Northeim/ Nörten-Hardenberg, Freitag/ Samstag, 27./28.09.2024.

Northeim/ Nörten-Hardenberg (Pel) - Am Freitag und Samstag kam es im Bereich Northeim und Nörten-Hardenberg zu insgesamt drei Verkehrsunfallfluchten.

Zunächst wurde am 27.09.2024, zwischen 18:45 und 19:00 Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw VW durch einen bislang unbekannten Verursacher vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Unfallort war ein Parkplatz in der Medenheimer Straße in Northeim. Es entstand ein geschätzter Sachschaden an dem geparkten Pkw VW von ca. 1.500 Euro.

In der Zeit vom 27.09.2024, 19:00 Uhr bis 28.09.2024, 05:15 Uhr stößt ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Opel. Diese Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Rhumestraße in Northeim. Der Sachschaden am geparkten Pkw Opel wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

In Nörten-Hardenberg, an der Kreuzung von der B3 auf die B446, kam es am 28.09.2024 um 17:30 Uhr ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Fahrzeugführer hielten mit ihren Pkw hintereinander verkehrsbedingt, um von der B3 auf die B446 einzubiegen. Aus unbekannten Gründen setzte der vordere Fahrzeugführer seinen Pkw VW zurück und stieß mit dem dahinterstehenden Pkw, ebenfalls ein VW, zusammen. Anschließend entfernte sich der vordere Fahrzeugführer mit seinem Pkw unerlaubt von Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu beschriebenen Sachverhalten geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell