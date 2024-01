LPI-G: Einbruch in Tabakgeschäft

Altenburg (ots) - Altenburg: Der Diebstahl von Elementen eines Dachdeckerlifts wurde am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Unbekannte Täter hatten sich in der in der Zeit vom 19.01.2024, 16:00 Uhr bis 22.01.2024, 07:00 Uhr Zugang zu einer Baustelle in der Südstraße verschafft und die Teile des Lastenaufzugs entwendet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen. ...

