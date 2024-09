Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schrottsammler ohne Genehmigungen unterwegs

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) Samstag, 28.09.2024; 14:10 Uhr

Am Samstag, den 28.09.2024, kontrollierte eine Polizeistreife, zur Mittagszeit, in Lüthorst, einen Schrottsammler aus Salzhemmendorf mit seinem Fahrzeug. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 35jährige, rumänische Fahrer Abfälle sammelte und beförderte, die nach Art und Beschaffenheit als gefährlich einzustufen sind. Eine Genehmigung für den Umgang mit gefährlichen Abfällen besitzt er ebenso wenig wie eine Reisegewerbekarte. Demzufolge wurden gegen den Mann diverse Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Gewerbeordnung und das Fahrpersonalgesetz eingeleitet. Im Anschluss musste der Fahrer all seine gesammelten Werke unter Polizeibegleitung bei der zuständig örtlichen Abfalldeponie entsorgen.

