Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) Freitag, 27.09.2024; 10:30 Uhr

Am Freitag, den 27.09.2024, war eine 81jährige Frau aus Dassel zunächst in einem örtlichen Discounter zum Einkaufen. Auf dem Nachhauseweg traf sie im Bereich Ilmestraße / Bahnhofstraße auf eine Bekannte und kam mit dieser ins Gespräch. Hierbei ließ sie ihren mitgeführten Rollator außer Acht, auf dem sich ihre geöffnete Handtasche befand. Diese Gelegenheit nutzten zwei unbekannte, sich in der Nähe befindliche, junge Männer und entwendeten aus der Handtasche die Geldbörse der Dame. In dieser befand sich neben Personalausweis und Bankkarte nur geringes Bargeld. Die Polizei Dassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05564-99910-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell