Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Freitag, 27.09.2024; 10:10 Uhr

Am Freitagvormittag, den 27.09.2024, parkte ein 68jähriger Einbecker seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Altendorfer Tor, um dort einzukaufen. Hier wurde er von zwei Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dabei baten die beiden um das Wechseln von Kleingeld. Unmittelbar nach dem Wechselvorgang bemerkte der Mann das Fehlen von 320,- Euro aus seiner Geldbörse. Die beiden Personen hatten sich währenddessen in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

