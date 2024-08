Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Schilder ausgerissen + Unfallflucht in Ewersbach + Kirche besprüht + Büros durchwühlt + Bronze-Kopf erbeutet + Imbiss aufgebrochen +

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Mandeln: Vandalen am Hammerweiher -

Auf mindestens 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an dem Fischlehrpfad am Hammerweiher zurückließen. Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 16.00 Uhr rissen die Täter Schilder des Lehrpfades aus dem Boden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dietzhölztal-Ewersbach: Unfallflucht in der Mittelbergstraße -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem braunen Audi A3 zurückließ. Der Wagen parkte am Samstag, zwischen 06.50 Uhr und 12.20 Uhr entgegen der Fahrtrichtung in Höhe der Hausnummer 13. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallfahrer den Audi vorne auf der Beifahrerseite. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Graffiti an Kirche -

Nachdem unbekannte eine Parole auf die Fassade der Stadtkirche sprühten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Die Täter benutzten grüne Sprühfarbe. Das Graffito hat die Ausdehnung 1x2 Meter. Zeugen, die die Sprayer zwischen Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr an der Kirche beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit den Ermittlern der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Büros durchwühlt -

Die Büros eines Tiefkühlkost-Unternehmens rückten zu Beginn der Woche im Industriegebiet "Auf der Weih" in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.15 Uhr hebelten die Diebe ein Fenster auf und kletterten ins Gebäude. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Täter Schränke und Kommoden. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Ulm: Bronze-Kopf von Erwin-Piscator-Denkmal gestohlen -

Metalldiebe schlugen zwischen Sonntagmorgen, gegen 10.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.50 Uhr am alten Ulmer Bahnhof zu. Die Täter rissen den Kopf einer am Bahnhof stehenden Statue ab. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie es auf den Wert des Metalls abgesehen hatten. Dieser liegt bei geschätzten 7.500 Euro. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum am Ulmer Bahnhof beobachteten oder die Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Kopfes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: In Imbiss eingestiegen -

Auf Beute aus einem auf Burger spezialisierten Imbiss hatten es Diebe in der Hermannsteiner Straße abgesehen. Die Täter brachen am Montag, zwischen 02.00 Uhr und 10.40 Uhr, die Tür zu dem Verkaufsraum auf und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber fehlt aus der Kasse ein bisher nicht bekannter Betrag an Bargeld. Die Reparatur des Einbruchschadens wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

