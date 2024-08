Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Fahrraddieb in Dortmund-Hörde fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0724

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei Dortmund am Montagmorgen (5. August) einen Fahrraddieb in Dortmund-Hörde festgenommen.

Gegen 8:20 Uhr fiel der 17-jährigen Dortmunderin ein Mann auf der Alten Benninghofer Straße auf. Gegenüber einer Bäckerei machte sich der Mann an einem Fahrrad zu schaffen und fuhr damit in Richtung der Straße Am Oelpfad. Sein eigenes mitgebrachtes Rad ließ er dort zurück. Die 17-Jährige nahm dann ein durchgetrenntes Schloss wahr und alarmierte die Polizei.

Kurze Zeit später ging erneut ein Anruf bei der Leitstelle der Polizei ein. Zeugen meldeten einen weiteren Diebstahl eines Fahrrades in der Wiggerstraße.

Im Rahmen der Fahndung nahmen die eingesetzten Kräfte den bis dahin unbekannten Mann, einen 52-jährigen Dortmunder, am Hörder Bahnhof fest.

Das in der Alten Benninghoferstraße gestohlene Rad fanden die Beamten an einem Fahrradständer abgestellt in der Wellinghofer Straße. Wie sich herausstellte, war auch das von dem 52-Jährigen abgestellte Fahrrad gestohlen.

Die Beamten stellten beide Räder sicher und übergaben sie ihren rechtmäßigen Eigentümern.

Den 52-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

