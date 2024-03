POL-PDMY: Eigentümer gesucht

Sinzig - Westum (ots) - Am 13.03.2024 kam es gegen 14:20 Uhr auf der Westumer Straße / K44 in Sinzig zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet eine 23-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW auf gerader Strecke in den Gegenverkehr, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren PKW kam. Sowohl ...

