Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad-/Zweiradkontrollen im Stadtgebiet; Polizeibeamte beleidigt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.09.2024; 14:15 Uhr - 16:45 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 27.09.2024, führte das Polizeikommissariat Einbeck mobile sowie stationäre Fahrrad-und Zweiradkontrollen im Innenstadtbereich durch. Hierbei stellten die Beamten in einem Zeitraum von gut zwei Stunden insgesamt 23 Verstöße durch Radfahrer fest, die verbotswidrig durch die Fußgängerzone fuhren, während der Fahrt das Handy benutzten und auf nicht vorgeschriebenen Radwegen unterwegs waren. Zudem wurden zwei junge E-Scooter-Fahrer angehalten, die jeweils mit einer weiteren Person auf diesen unterwegs waren. Alle kontrollierten Personen wurden mit einem Ordnungsgeld belegt. Bei fünf Kindern und Jugendlichen machte die Polizei eine Ausnahme. Diese wurden nach einem verkehrserzieherischem Gespräch wieder entlassen. Während der Kontrolle einer älteren Dame mischte sich ein 64jähriger Unbeteiligter ein, störte die Amtshandlung der Beamten und beleidigte diese sehr öffentlichkeitswirksam. Dem aus Einbeck stammenden Mann wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mehrere Passanten und Ladenbetreiber sprachen die Polizeibeamten aber während der Kontrollen an und würdigten die Maßnahmen sehr positiv, da es in letzter Zeit vermehrt zu uneinsichtigen Radfahrern und einhergehend gefährlichen Situationen durch diese im Innenstadtbereich kommt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell