Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überfall auf Spielhalle: Zeugen gesucht!

Langen (ots)

(cw) Ein etwa 1,80 Meter großer Räuber hat am frühen Donnerstagmorgen eine Spielhalle in der Dieburger Straße überfallen. Gegen 0.45 Uhr betrat der mit einer schwarz-grau-weißen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose bekleidete Täter den Innenraum der Spielothek und forderte eine Angestellte unter lautem Gebrüll zur Herausgabe des Geldes aus der Kasse auf. Dieses wurde in einem mitgebrachten Beutel verstaut. Mit seiner Beute verließ er zügig das Casino und rannte anschließend davon. Der Unbekannte war 25 bis 35 Jahre alt und verdeckte sein Gesicht mit einem roten Schal. Die Fahndung nach dem Unbekannten führte bislang zu keiner Festnahme. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise auf den Räuber unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Offenbach 04.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

