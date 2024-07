Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen vor Grundschulen: Polizei zieht positive Bilanz; LKW-Fahrer beleidigt und körperlich angegangen; Hinweise erbeten: Fahrraddiebe in Tiefgarage unterwegs und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kontrollen vor Grundschulen: Polizei zieht positive Bilanz - Offenbach

(jm) Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Offenbach rückten am Dienstag die Schulwegsicherheit in ihren Fokus und zogen danach eine positive Bilanz. In der Zeit zwischen 7.15 und 8.30 Uhr fanden Kontrollen an den Grundschulen in der Goerdelerstraße sowie in der Straße "Am Wiesengrund" statt. Für die Ordnungshüter stand bei den Kontrollen ganz klar die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Sie hatten ein besonderes Augenmerk auf die sogenannten Elterntaxis und sprachen die Eltern gezielt an, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten. Die Eltern wurden auf die vorschriftsmäßige Sicherung ihrer Kinder beim Transport aufmerksam gemacht. Positiv ist, dass neben den zwei Verstößen wegen fehlender Kindersitze nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Darüber hinaus suchten die Schutzleute auch das Gespräch mit der jeweiligen Schulleitung. Die sichtbare Präsenz der Polizei kam bei den Bürgerinnen und Bürgern durchweg positiv an. Im Sinne der Verkehrssicherheit und zum Schutz unserer "Jüngsten" wird die Polizei auch zukünftig Kontrollen vor Schulen durchführen.

2. Einbrecher wird ertappt und flüchtet - Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter, der am frühen Dienstagmorgen beim Einbruchsversuch in ein Firmengebäude in der Borsigstraße von einem Nachbarn ertappt wurde. Der Mann mit roter Hose und Taschenlampe war gerade dabei, an dem Rollladen herumzuhantieren, als der Zeuge ihn ansprach. Daraufhin soll der Täter gerufen haben und umgehend davongerannt sein. Möglicherweise hatte der Einbrecher einen Komplizen dabei und hat diesem durch den Ruf signalisiert, ebenfalls abzuhauen. Im Anschluss hörte der Zeuge Motorengeräusche eines Fahrzeugs. Der Einbruchsversuch soll sich gegen 3.10 Uhr ereignet haben. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

3. LKW-Fahrer beleidigt und körperlich angegangen - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Mehrere Unbekannte haben am Samstagmorgen, gegen 3.40 Uhr, in der Dieselstraße vor einer dortigen Bar einen Lastkraftwagen beschädigt und den Fahrer körperlich angegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 40-jährige Lenker mit seinem Lastkraftwagen die Dieselstraße in Richtung eines dortigen Paketzentrums. Unmittelbar vor der Bar habe er nach eigenen Angaben abbremsen müssen, da mehrere Personen auf der Straße standen. Nachfolgend habe ein etwa 40 Jahre alter und circa 1,70 Meter großer Mann den LKW-Fahrer beleidigt, wohl weil er nach dessen Ansicht die Straße zu schnell befahren hatte. Nach der Beleidigung stieg der 40-Jährige aus; sodann wurde er von mehreren Personen körperlich angegangen. Der Hauptakteur, der den Lastkraftwagenfahrer auch zuvor beleidigt hatte, trug ein schwarzes T-Shirt und hatte einen Dreitagebart. Aufgrund des Angriffs zog sich der Mann aus dem Wetteraukreis in sein Fahrerhaus zurück, verschloss dieses und wählte den Notruf. Währenddessen beschädigte ein Quartett den Lastkraftwagen, sodass ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Letztlich flohen die Unbekannten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

4. Hinweise erbeten: Fahrraddiebe in Tiefgarage unterwegs - Langen

(cb) Dreiste Fahrraddiebe haben sich zwischen Freitag und Dienstag Zugang zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Elisabeth-Selbert-Allee (einstellige Hausnummern) verschafft und anschließend zwei Fahrräder der Marke Pegasus aus dem verschlossenen Fahrradkeller geklaut. Die ermittelnden Polizeibeamten nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen.

5. Mülltonne ging in Flammen auf: Wer hat etwas gesehen? - Langen

(lei) In der Carl-Schurz-Straße 14 stand am frühen Mittwochmorgen, um kurz vor halb sechs, eine Mülltonne lichterloh in Flammen (Schaden rund 500 Euro). Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Offenbach 03.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell