POL-OF: Sportbogen und Pfeile aus Auto geklaut; Radfahrerin kollidiert mit Golf und verletzt sich leicht; Fensterscheibe einer Scheune beschädigt und mehr

1. In Gebäudekomplex eingedrungen: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(jm) Unbekannte waren in der Nacht zum Montag an einem Gebäudekomplex in der Benzstraße (20er-Hausnummern) zugange. In der Zeit zwischen 19.30 und 6 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich Zutritt zu einem Firmenbüro. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen einen Fernseher sowie einen Tresor mit. Die Eindringlinge verschafften sich in der Folge Zugang zu zwei weiteren Firmen, indem sie ebenfalls ein Fenster einschlugen. Aus einem der Räumlichkeiten nahmen sie Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 Euro. Das Fachkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Sportbogen und Pfeile aus Auto geklaut - Offenbach

(cb) Aus einem schwarzen VW Up, welcher in der Borsigstraße (50er Hausnummern) abgestellt war, klauten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen Sportbogen sowie die passenden Pfeile dazu. Ersten Erkenntnissen nach schlugen die Autoknacker eine Seitenscheibe des schwarzen Kleinwagens ein und entnahmen dann das Sportgerät mit Zubehör bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden, welcher am VW entstand, wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

3. Radfahrerin kollidiert mit Golf und verletzt sich leicht - Mühlheim

(cb) Am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, war eine 19 Jahre alte Radfahrerin in der Taunusstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 46 Jahre alte Frau aus Mühlheim in ihrem grauen Golf die vorfahrtsberechtigte Elisabethenstraße in Richtung Fichtestraße. Im Kreuzungsbereich Elisabethenstraße/Taunusstraße kam es, vermutlich aus Unachtsamkeit der Radfahrerin, zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. Die 19-jährige Mühlheimerin zog sich mehrere Schürfwunden am Oberschenkel zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro und der Sachschaden am Fahrrad wird auf 50 Euro geschätzt.

4. Alleinunfall auf dem Gravenbruchring - Neu-Isenburg

(db) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen um 11.40 Uhr auf dem Gravenbruchring erlitt ein 74-jähriger Autofahrer aus Offenbach schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Offenbacher die nördliche Verbindungsstraße zwischen der Bundesstraße 459 und der Bansastraße und kam dann aus bislang noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug des 74-Jährigen kollidierte daraufhin mit einem Baum neben der Straße, wobei sich ein Ast durch eine Scheibe bohrte und den Fahrer im Gesicht verletzte. Durch den Aufprall erlitt der Fahrzeugführer weitere Verletzungen und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden; er befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Auto. Das Fahrzeug, ein grauer Mercedes Benz, sowie eine Verkehrsampel wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Gravenbruchring musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen vollständig gesperrt werden, der Verkehr wurde derweil durch die Polizei umgeleitet.

5. Fensterscheibe einer Scheune beschädigt - Dietzenbach

(jm) Einbrecher haben sich zwischen Sonntagmorgen und Montagmittag an einer Scheune in der Raiffeisenstraße zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen zwischen 8.30 und 12.30 Uhr die Scheibe der Scheune im Bereich der einstelligen Hausnummern ein. Noch ist unklar, ob die Täter auch in der Scheune waren und Beute gemacht haben. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 100 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. Zeugensuche nach Raub im Berliner Ring - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Das Fachkommissariat 11 in Offenbach hat nach einer Raubstraftat am Montagabend im Berliner Ring, bei der einem Anwohner eine Tüte mit Bargeld entrissen worden war, die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich ein etwa 1,80 Meter großer Unbekannter im Alter von 20 bis 25 Jahren dem späteren Geschädigten gegen 20.30 Uhr im Hausflur des Wohnblocks (20er Hausnummern) und griff diesen wohl unvermittelt mit Pfefferspray an. Als der Täter versuchte die Tüte mit dem Bargeld zu entreißen, kam es zu einem Gerangel, wobei sich der Anwohner an der rechten Hand verletzte. Zudem erlitt er durch das Pfefferspray Augenreizungen. Aufgrund seiner Verletzungen kam der Mann aus Sprendlingen in ein Krankenhaus. Der Täter, der einen blauen Jogginganzug trug, konnte die Tüte mit dem Bargeld letztlich entreißen und fußläufig in das angrenzende Waldgebiet flüchten. Hinweise zu ihm werden unter der Rufnummer 069 8098-124 bei der Kriminalpolizei entgegengenommen.

7. Zeugen gesucht: Einbrecher erbeuten Schmuck - Rödermark/Ober-Roden

(cb) Einbrecher hatten es am Montag, gegen 1.40 Uhr, scheinbar auf den Schmuck einer Familie in der Geraer Straße (10er Hausnummern) abgesehen. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster ein und durchsuchten dann im Einfamilienhaus mehrere Räume. Mit dem erbeuteten Schmuck verließen sie anschließend das Haus in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Sachschadens können nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden. Die Beamten des Fachkommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

8. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung: Roter Audi TT zerkratzt - Seligenstadt

(fg) Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite sowie Teile der Motorhaube eines in der Abt-Peter-Straße geparkten Audi TT zerkratzt, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Eigentümer hatte seinen roten Wagen am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Bereich der 20er Hausnummer abgestellt. Als er am Dienstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, zurückkehrte, stellte er die Schäden fest. Diese werden auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

