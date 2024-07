Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Fahrzeugbrand: Bestimmte Personen sollen sich als mögliche Zeugen melden!

Schöneck (ots)

(lei) Nach einem Brand eines Autos in der Wachenbucher Straße in Kilianstädten am frühen Samstagmorgen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Kurz nach Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei zu dem brennenden Seat alarmiert, der auf der Straße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war. Obwohl die Feuerwehr den im Heckbereich brennenden grauen Ibiza zügig löschen konnte, entstand Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort gehen die Brandermittler von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Die Beamten suchen nun ganz gezielt nach mehreren offenbar jungen Personen, die zum Zeitpunkt des Feuers unweit in der Hanauer Straße in einem Fahrzeug unterwegs waren und als mögliche Zeugen in Betracht kommen; diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Kripo-Rufnummer 06181 100-123 zu melden. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge ist zudem ein weißer Kleinbus in Tatortnähe aufgefallen, der zuvor die Straße hoch- und runterfuhr. Hinweise zu diesem verdächtigen Fahrzeug erbittet das Fachkommissariat ebenfalls unter dieser Telefonnummer. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach 01.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

