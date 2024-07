Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pizzalieferant mit Pfefferspray besprüht: Zeugensuche!

Obertshausen (ots)

(fg) Auf Bargeld, zwei Pizzen sowie zwei Getränke hatte es ein Räuberduo am Mittwochabend in der Danziger Straße abgesehen, indem es einen Lieferanten unmittelbar mit Pfefferspray angegriffen hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 40-Jährige gegen 22.30 Uhr im Rahmen einer Essensauslieferung in der Danziger Straße unterwegs. Nach Angaben des Geschädigten sei dieser dann ohne erkennbaren Grund angegriffen worden. Einer der beiden forderte die Herausgabe des mitgeführten Bargelds und versuchte im Zuge dessen dieses zu entreißen, was jedoch misslang. Sein Komplize nahm die mitgeführte Styroporkiste, in der sich die Pizzen und die beiden Getränke befanden, an sich. Beide flüchteten daraufhin über eine dortige Brücke in Richtung Hausen. Die beiden Räuber sollen Mitte 20 gewesen sein. Einer war 1,70 bis 1,80 Meter groß und stämmig/dicklich gebaut. Der andere hatte eine schmale Figur. Ob sie auch diejenigen waren, die zuvor die Bestellung aufgegeben hatten, wird noch geprüft. Der 40-Jährige musste aufgrund des Pfeffersprayangriffs durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 04.07.2024, Pressestelle, Felix Geis

