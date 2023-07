Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Alzey (ots)

In Gau-Odernheim kam es am Mittwoch, 19.07.023, gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 85-jähriger Fahrer gerät mit einem Reifen seines PKWs aus bisher unbekannten Gründen am Kreisverkehr Bahnstraße/Fröbelstraße gegen den Bordstein. Daraufhin fährt er in der Ausfahrt Bahnstraße auf die dortige Verkehrsinsel, steuert nach rechts und kommt von der Fahrbahn ab. Dort gerät der PKW in die dortige Böschung, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Der verletzte 85-Jährige wird durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug geborgen und durch den Rettungsdient in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

