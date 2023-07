Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wöllstein - Radweg mit Straße verwechselt

Alzey (ots)

Am Dienstag, 18.07.2023, kam es gegen 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Wöllstein. Eine 80-jährige PKW-Fahrerin befuhr den Kreisverkehr im Bereich eines Lebensmittelmarktes in Wöllstein. Aus unbekannten Gründen verlässt die PKW-Fahrerin den Kreisverkehr über den dortigen Radweg und fährt gegen die Mauer des Lebensmittelmarktes. Anschließend entfernt sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des verlorenen Kennzeichens an der Unfallörtlichkeit konnte die Verursacherin des Unfalles ausfindig gemacht werden.

