Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: A61 - Unfall mit schwerverletzter Person

Alzey (ots)

Am Dienstag, 18.07.2023, kam es gegen 09:40 Uhr auf der BAB 61 zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person. Nach Zeugenangaben befuhr der 64-jährige PKW-Fahrer die Autobahn in Höhe Alzey in Fahrtrichtung Koblenz. Dabei kam er langsam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben, dort überschlug er sich. Der 64-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien. Durch die eingetroffene Rettung wurde der Mann schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahn wurde kurzfristig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell