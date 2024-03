Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrüche in Wohnhäuser, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am frühen Samstagabend (16. März) waren Einbrecher in Frankenberg unterwegs. Sie brachen in fünf Wohnhäuser im Wohngebiet Auf dem Umkreis ein, einmal blieben sie dabei ohne Beute. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Samstagabend gingen insgesamt vier Meldungen von Frankenberger Bürgerinnen und Bürger bei der Polizeistation ein, bei denen eingebrochen worden war. Ein weiterer Einbruch wurde am Sonntagmorgen gemeldet. Die Tatorte lagen im Frankenberger Wohngebiet Auf dem Umkreis in den Straßen Zur Osterhöhe, Wilhelm-Tischbein-Straße, Am Spitzgarten und im Teichweg.

In allen fünf Fällen hatten sich die bisher unbekannten Täter Zutritt zu den Häusern verschafft, indem sie Fenster oder eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten. Die Tatzeiten lagen nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 17.30 und 20.15 Uhr, auch wenn die Einbrüche teilweise erst später festgestellt werden konnten.

In den zu den Tatzeiten unbewohnten Häusern durchsuchten die Täter Schränke und andere Behältnisse. In vier Fällen entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro, einmal blieben sie ohne Beute. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 4.000 Euro.

Unmittelbar nach den ersten Meldungen leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die aber bisher nicht zum Erfolg führten.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell