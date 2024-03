POL-KB: Gemünden/Wohra - Einbrecher stehlen Kabel von Baustelle, hoher Schaden, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) - Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag (5. März) bis Samstag (9. März) in einem Wohnhaus in Haina-Löhlbach. Die Polizei sucht Zeugen. Der bisher unbekannte Täter begab sich auf das Grundstück in der Wildunger Straße. An einem zur Tatzeit unbewohnten Haus schlug er eine Scheibe ein und ...

