Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt - Einbrecher in Gaststätte Am Biggenkopf Nord bleiben ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in die Autobahnraststätte Am Biggenkopf Nord in Diemelstadt ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude der Gaststätte. Im Verkaufsbereich brachen sie eine Kasse auf, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Weiterhin versuchten die Täter einen Geldautomaten aufzuhebeln. Da auch dies erfolglos blieb, mussten sie ohne Beute flüchten. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell