BPOLD-B: Mutmaßliche Schleusung in Coschen festgestellt

Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - Dienstagabend nahm die Bundespolizei am S-Bahnhof Baumschulenweg einen Kabeldieb auf frischer Tat fest - schon einen Tag zuvor zog der Mann die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich. Gegen 21:30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte einen Mann auf der Bahnstrecke, in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofes Baumschulenweg, beim Abisolieren von Kupferkabeln. Bereits am Vortag meldeten ...

