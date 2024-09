Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 35-Jähriger nach Übergriffen festgenommen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Samstagabend fiel ein Mann am Bahnhof Ostkreuz durch Gewaltanwendung und einen sexuellen Übergriff auf - Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Gegen 22:30 Uhr soll ein 35-Jähriger einen Reisenden absichtlich und ohne Anlass gegen den Rücken gestoßen haben. Dabei soll dem Verletzten, durch die gerade zum Trinken angesetzte Glasflasche, ein Stück eines Zahnes herausgebrochen sein. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den deutschen Mann wenig später und entließen ihn nach erfolgter Identitätsfeststellung.

Wenig später fiel der 35-jährige Deutsche dann in einer S-Bahn der Linie S3 wieder auf. Dort soll er zwei Frauen aus sexueller Motivation im Hüftbereich und am Oberschenkel berührt haben. Nachdem Zeugen den Notruf wählten und den Nothalt betätigten, kam der Zug am S-Bahnhof Rummelsburg zum Stehen. Die alarmierten Bundespolizistinnen und -polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit zur Dienststelle.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachtes der Körperverletzung sowie sexuellen Belästigung gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann und sicherte Videoaufzeichnungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er gegen 4 Uhr wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell