BPOLD-B: Bundespolizei stellt internationale Graffiti-Bande

Cottbus (ots) - Cottbus Hauptbahnhof - Donnerstagabend bedrohte, beleidigte und verletzte ein Reisender am Hauptbahnhof in Cottbus den Triebfahrzeugführer eines IC. Die Bundespolizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr betrat ein 30-jähriger Reisender unaufgefordert den Führerstand des Triebwagens eines in Cottbus eingefahrenen ...

mehr