Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Mann mit Messer

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Samstagnachmittag bedrohte ein Mann einen Reisenden in einer S-Bahn nahe dem Bahnhof Berlin-Ostkreuz mit einem Messer. Bei der Festnahme leistete er Widerstand.

Gegen 16:30 Uhr soll es in einer S-Bahn der Linie S5, kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Berlin-Ostkreuz, durch einen 40-jährigen Polen zu einer verbalen Drohung gegenüber einem 44-jährigen Jemeniten gekommen sein. Anschließend soll der polnische Staatsangehörige den Jemeniten, der am Ostkreuz den Zug verließ, beim Aussteigen mit einem Messer bedroht haben.

Die Bundespolizei nahm den weitergefahrenen Polen am Bahnhof Lichtenberg vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit zur Dienststelle. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete der Mann auf der Dienststelle Widerstand gegen die Beamten, indem er versuchte, diese mit der Faust zu schlagen.

Die Bundespolizei ermittelt insbesondere wegen des Verdachtes der Bedrohung, der Beleidigung, des tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte (im Versuch) und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte das Tatmittel sowie ein mitgeführtes Cuttermesser sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten den alkoholisierten (3,28 Promille Atemalkoholwert) Mann auf freien Fuß.

