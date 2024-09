Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Kabeldieb

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Dienstagabend nahm die Bundespolizei am S-Bahnhof Baumschulenweg einen Kabeldieb auf frischer Tat fest - schon einen Tag zuvor zog der Mann die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich.

Gegen 21:30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte einen Mann auf der Bahnstrecke, in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofes Baumschulenweg, beim Abisolieren von Kupferkabeln. Bereits am Vortag meldeten Anwohner verdächtige Personen in diesem Bereich, weshalb sich die Beamtinnen und Beamten verdeckt am Tatort postierten. Der Mann zerhackte entwendete Kabel und entfernte sich dann in Richtung einer Laubenkolonie, in der er sich widerrechtlich Zutritt in eine Gartenlaube verschaffte. Die Einsatzkräfte stellten den 32-jährigen albanischen Staatsangehörigen und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Polizeihubschrauber unterstützte zuvor die Beamtinnen und Beamten bei der Suche nach dem Tatverdächtigen.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 32-Jährigen zur weiteren Bearbeitung mit zur Dienststelle und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs ein und sicherten diverse Tatwerkzeuge. Derzeit wird die Vorführung bei einem Haftrichter zur Erlangung eines Untersuchungshaftbefehles geprüft.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell