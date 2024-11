Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: In Sanierung befindliches Multisportfeld einer Schule beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, den 11.11.2024, gegen 17.30 Uhr, wurde ein in Sanierung befindliches Multisportfeld einer Gemeinschaftsschule in der Wintersbuckstraße von unbekannter Täterschaft beschädigt. Die Unbekannten kletterten über einen Bauzaun und betraten das Sportfeld. Da die neu aufgebrachte Deckschicht auf dem Sportfeld final noch nicht ausgehärtet war, hinterließen die Unbekannten Schuhabdrücke auf der Deckschicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können. Bei den Unbekannten könnte es sich um Jugendliche handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell