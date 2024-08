POL-LIP: Kreis Lippe/Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach Telefonbetrug in Kachtenhausen.

Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.08.2024; 17 Uhr) wurde ein 70-jähriger Mann aus Detmold Opfer eines WhatsApp-Betrugs. Der Täter gab sich in Nachrichten als Sohn des Detmolders aus und forderte Geldüberweisungen. Der Detmolder überwies daraufhin in zwei Transaktionen insgesamt einen vierstelligen Betrag auf ein angegebenes Konto des Betrügers. Erst bei einer dritten Zahlungsaufforderung wurde der Geschädigte ...

