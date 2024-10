Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Pilotin nach Unfall mit Ultraleicht-Hubschrauber leicht verletzt

Bürstadt (ots)

Die Pilotin eines Ultraleicht-Hubschraubers verunfallte am Mittwochvormittag (23.10.) gegen 11 Uhr am Flugplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich die Frau dabei leicht. An dem Hubschrauber entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hat die weiteren Ermittlungen zum Absturz übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell