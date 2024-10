Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (23.10.), im Zeitraum zwischen 22.00 und 7.00 Uhr, zerkratzten Unbekannte, vermutlich im Vorbeilaufen, mehrere geparkte Fahrzeuge. Die Beschädigungen verlaufen je nach Parksituation über die gesamte Fahrzeuglänge bzw. über das ganze Heck. Die Taten ereigneten sich in der Gaderner Straße, der Rudi-Wünzer-Straße bis in die Ludwigstraße.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell