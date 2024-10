Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Unfallflucht auf Parkplatz Fitness Studio

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (22.10.2024) ereignete sich zwischen 06:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Tiergartenstraße in Heppenheim auf dem Parkplatz eines dortigen Fitness Studios ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter 1er BMW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken das geparkte Fahrzeug. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 - 706 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell