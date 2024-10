Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Kita/Zwei Verdächtige auf frischer Tat ertappt

Bischofsheim (ots)

Einbrecher hatten es am frühen Montagmorgen (21.10.) auf eine Kindertagesstätte im Parkweg abgesehen. Sie drangen in das Gebäude ein und durchwühlten anschließend mehrere Räume sowie Schränke. Die ungebetenen Besucher wurden gegen 7.00 Uhr in der Kindertagesstätte bemerkt. Die sofort alarmierte Polizei konnte daraufhin zwei 17 und 18 Jahre alte Verdächtige noch am Tatort festnehmen. Vermutlich war noch mindestens eine weitere Person an dem Einbruch beteiligt. Ein aus der Kita entwendeter Tresor wurde im Anschluss in der Nähe des Tatorts an den Bahngleisen aufgefunden.

Die beiden Männer werden sich nun in Strafverfahren wegen des Einbruchs zu verantworten haben. Zudem prüfen die Ermittler des Kommissariats 41, ob die Festgenommenen noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen und ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren.

