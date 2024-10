Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in Wohnung

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Nach einem Wohnungsbrand in der Landgraf-Georg-Straße ermittelt die Kriminalpolizei. Am Montagmorgen (21.10.)gegen 9.25 Uhr fuhr eine alarmierte Polizeistreife, gemeinsam mit der Feuerwehr, zu dem Mehrfamilienhaus. Da der 26-jährige Bewohner nicht zu Hause war, musste die Wohnungstür aufgebrochen werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und die Wohnung anschließend wieder verschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell